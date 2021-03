A che ora inizia Leonardo: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di martedì 23 marzo 2021) A che ora inizia Leonardo, la serie tv in onda su Rai 1 dal 23 marzo 2021? Ve lo diciamo subito: la fiction verrà trasmessa a partire dalle ore 21,25 per quattro serate (otto episodi) che andranno in onda il 23 e 30 marzo, il 6 e il 13 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction di Rai 1 (attenzione, potrebbe variare): Prima puntata: martedì 23 marzo 2021 Seconda puntata: martedì 30 marzo 2021 Terza puntata: martedì 6 aprile 2021 Quarta puntata: martedì 13 aprile 2021 Durata Quanto dura (durata) ogni puntata della fiction Leonardo? Ogni episodio ha una durata di 50 minuti. Essendo la puntata composta da due episodi, la durata totale è di circa 100 minuti. Trama Abbiamo visto a che ora inizia ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) A che ora, la serie tv insu Rai 1 dal 23 marzo 2021? Ve lo diciamo subito: la fiction verrà trasa partire dalle ore 21,25 per quattro serate (otto episodi) che andranno inil 23 e 30 marzo, il 6 e il 13 aprile 2021. Di seguito la programmazione completafiction di Rai 1 (attenzione, potrebbe variare): Prima puntata: martedì 23 marzo 2021 Secpuntata: martedì 30 marzo 2021 Terza puntata: martedì 6 aprile 2021 Quarta puntata: martedì 13 aprile 2021 Durata Quanto dura (durata) ogni puntatafiction? Ogni episodio ha una durata di 50 minuti. Essendo la puntata composta da due episodi, la durata totale è di circa 100 minuti. Trama Abbiamo visto a che ora...

Advertising

borghi_claudio : @AlessioRm21192 @Beaoh11 @GuidoCrosetto @seresileoni @annapaolaconcia Non so, le volte che dirigenti di Amazon veni… - iltirreno : Sostiene di essersi registrato come 'badante' di genitori fragili, ma la procedura seguita non è quella che avviene… - ZZiliani : Una cosa che il #Milan non può non fare è pagare al #Chelsea i 28 milioni per #Tomori. Se è costato 35 #Tonali, che… - pizzadifango : RT @DHofmannsthal: Rari barlumi di lucidità in un anziano passante che ha trascorso tutta quanta la sua intrepida vita schierato su un fron… - PinoTor64 : @Pontifex_it Non rimandiamo a domani quello che si può fare ora. Tutto diventa preghiera, basta che sia fatto con ?… -