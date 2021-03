Xbox Game Pass e Ubisoft +? 'Microsoft sta ancora cercando di portarlo nel suo abbonamento' (Di lunedì 22 marzo 2021) Alla fine dello scorso anno alcune indiscrezioni affermavano che Microsoft avrebbe voluto inserire nel suo abbonamento Xbox Game Pass anche Ubisoft +. Nonostante siano dei semplici rumor, questa notizia sta ancora circolando dopo mesi. Jez Corden di Windows Central aveva dichiarato ai tempi che la fonte da cui è partito questo rumor sembrava essere attendibile; ora Jeff Grubb di GamesBeat ha suggerito che Microsoft sta "cercando di rendere la cosa realtà" e che pensa che l'obiettivo è portare il servizio Ubisoft + su Xbox Game Pass, piuttosto che selezionare solo i giochi Ubisoft. "Penso che sia Ubisoft +, sì. Penso ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Alla fine dello scorso anno alcune indiscrezioni affermavano cheavrebbe voluto inserire nel suoanche+. Nonostante siano dei semplici rumor, questa notizia stacircolando dopo mesi. Jez Corden di Windows Central aveva dichiarato ai tempi che la fonte da cui è partito questo rumor sembrava essere attendibile; ora Jeff Grubb disBeat ha suggerito chesta "di rendere la cosa realtà" e che pensa che l'obiettivo è portare il servizio+ su, piuttosto che selezionare solo i giochi. "Penso che sia+, sì. Penso ...

