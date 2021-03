Whatsapp, messaggi vocali lunghi addio: arriva “l’acceleratore” (Di lunedì 22 marzo 2021) Chiunque almeno una volta si sarà lamentato dei messaggi vocali troppo lunghi su Whatsapp: arriva la svolta. Whatsapp, infatti, ha pensato a una funzione per velocizzarli, che sarà a disposizione con il prossimo aggiornamento. E’, infatti, in fase di test un comando che permetterà di aumentare la velocità di riproduzione. Lo anticipa il sito WABetaInfo messaggi vocali su Whatsapp La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Chiunque almeno una volta si sarà lamentato deitropposula svolta., infatti, ha pensato a una funzione per velocizzarli, che sarà a disposizione con il prossimo aggiornamento. E’, infatti, in fase di test un comando che permetterà di aumentare la velocità di riproduzione. Lo anticipa il sito WABetaInfosuLa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

