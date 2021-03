Violenza Donne | Giannone FI | “È un flagello | mozione Polidori va approvata”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Ci indigniamo per quello che succede fuori dal nostro Paese, senza riflettere sul nostro. È vero che esistono sulla carta leggi che tutelano le vittime di violenza, ma nei fatti facciamo finta di non vedere in quali condizioni di violenza vivano migliaia e migliaia di donne in questo Paese”. Ha iniziato sferrando questo monito il suo discorso la deputata di Forza Italia, Veronica Giannone, intervenendo alla Camera dei deputati sulla mozione a firma della collega di partito Catia Polidori, per iniziative a sostegno e tutela delle donne, oggi in discussione, che “deve essere approvata e attuata” ha chiesto Giannone nel suo intervento analizzando la situazione nazionale su questo fronte e le criticità.