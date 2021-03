Studentesse Erasmus morte in Spagna: “Dopo 5 anni ancora senza giustizia, vergognoso” (Di lunedì 22 marzo 2021) Studentesse Erasmus morte in Spagna, sono già passati 5 anni da quel terribile 21 marzo quando tredici giovani ragazze persero la vita in un terribile incidente stradale. Sette di loro erano italiane. “Oggi tutta la comunità Erasmus ricorda con profondo dolore la terribile strage di Tarragona in Spagna dove, cinque anni fa, morirono tredici Studentesse in un tragico incidente stradale. Sette di loro erano italiane. Il loro sorriso è scolpito nella nostra memoria. Ed è vergognoso rilevare che a distanza di tutto questo tempo, si sia ancora in attesa di giustizia e non si sappia come e perché tutto questo è accaduto”. Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia Nazionale ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 marzo 2021)in, sono già passati 5da quel terribile 21 marzo quando tredici giovani ragazze persero la vita in un terribile incidente stradale. Sette di loro erano italiane. “Oggi tutta la comunitàricorda con profondo dolore la terribile strage di Tarragona indove, cinquefa, morirono trediciin un tragico incidente stradale. Sette di loro erano italiane. Il loro sorriso è scolpito nella nostra memoria. Ed èrilevare che a distanza di tutto questo tempo, si siain attesa die non si sappia come e perché tutto questo è accaduto”. Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia Nazionale ...

