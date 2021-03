Stop al 3G TIM e potenziali problemi nel 2022 con lo switch (Di lunedì 22 marzo 2021) Arrivano le prime informazioni ufficiali sull’addio al 3G TIM oggi 22 marzo, considerando il fatto che nel 2022 potremo assistere ad una vera e propria svolta sotto questo punto di vista. Come abbiamo osservato con Vodafone negli ultimi mesi, infatti, l’intenzione della compagnia telefonica è quella di mettere da parte una volta per tutte questo standard, in modo da fornire un servizio migliore a tutti in termini di ricezione, a prescindere dalla zona in cui ci troviamo qui in Italia. Addio al 3G TIM e possibili problemi nel 2022 In un contesto del genere, infatti, bisogna analizzare più da vicino la strategia sul 3G TIM. Il piano del noto operatore per il triennio 2021-2023 prevede tra le altre cose anche l’addio definitivo della rete 3G, con un appuntamento che a quanto pare è in programma entro il 2022. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Arrivano le prime informazioni ufficiali sull’addio al 3G TIM oggi 22 marzo, considerando il fatto che nelpotremo assistere ad una vera e propria svolta sotto questo punto di vista. Come abbiamo osservato con Vodafone negli ultimi mesi, infatti, l’intenzione della compagnia telefonica è quella di mettere da parte una volta per tutte questo standard, in modo da fornire un servizio migliore a tutti in termini di ricezione, a prescindere dalla zona in cui ci troviamo qui in Italia. Addio al 3G TIM e possibilinelIn un contesto del genere, infatti, bisogna analizzare più da vicino la strategia sul 3G TIM. Il piano del noto operatore per il triennio 2021-2023 prevede tra le altre cose anche l’addio definitivo della rete 3G, con un appuntamento che a quanto pare è in programma entro il. ...

Stop al 3G TIM e potenziali problemi nel 2022 con lo switch

TIM ha confermato quando spegnerà il 3G in Italia

Anche TIM, come Vodafone, investe sul 5G e si prepara a dire addio al 3G. Mentre l'operatore in rosso è entrato a febbraio nella fase finale del processo di dismissione delle reti 3G, TIM prevede che ...

