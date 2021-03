(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBoscotrecase (Na) – “Felicità e tenersi per mano… andare lontano la felicità. È un bicchiere di vino con un, la felicità” recitava una canzone di Al Bano e Romina Power. Perè proprio questa la felicità. E’ la storia di due ragazzi napoletani che si sono sposati e hanno organizzato un pic nic da soli per il loro matrimonio accontentandosi di un semplicee una bottiglia di vino. La felicità delle piccole cose. I due ragazzi napoletani avevano organizzato il loro matrimonio con largo anticipo prevedendo la partecipazione di circa duecento invitati ma lamondiale ha sconvolto i loro piani. Loro però non si sono scoraggiati, hanno deciso di sposarsi lo stesso con una scelta decisamente originale: dopo il sì in chiesa, il pranzo lo hanno fatto ...

Advertising

anteprima24 : ** Si sposano e festeggiano con un panino, l'amore di Giulio e Lucia oltre la pandemia ** -

Ultime Notizie dalla rete : sposano festeggiano

anteprima24.it

E non è finita qui? Rita Pavone e Teddy Renoun anniversario di matrimonio da record: ... Nel 1968 sicon rito religioso celebrato a Lugano (e nel 1976 faranno il bis con nozze ...Si sono promessi amore eterno, poi, fingendo di andare a casa, i due sposini si sono diretti in un locale per festeggiare la giornata insieme agli amici. Due neo sposi, i loro invitati e il gesto ...Napoli, giovani si sposano in piena pandemia: l'insolito festeggiamento. I due ragazzi napoletani si sono sposati e hanno organizzato un pic nic da soli ...Martina Colombari e Billy Costacurta si sono sposati il 16 giugno 2004 ma c'è un'altra data incisa nel loro cuor (e nel feed di Instagram). Il 19 marzo, che non solo è la Festa del Papà che da 17 anni ...