Serie A, Mertens il primo belga a segnare 100 gol. E a Lukaku dice: “Affrettati” (Di lunedì 22 marzo 2021) Dominio belga in Serie A. E se Radja Nainggolan non è più quello di un tempo, Dries Mertens non smette di raggiungere traguardi stellari. L’attaccante del Napoli ha toccato quota 100 gol in Serie A con la doppietta siglata contro la Roma: “Molto orgoglioso di questo nuovo traguardo: 100 gol in Serie A. primo giocatore belga a raggiungere 100 gol… Affrettati Lukaku“, ha scritto Mertens invitando il connazionale a fare lo stesso. L’attaccante dell’Inter ha messo a segno 42 reti in 62 apparizioni in Serie A in due stagioni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) DominioinA. E se Radja Nainggolan non è più quello di un tempo, Driesnon smette di raggiungere traguardi stellari. L’attaccante del Napoli ha toccato quota 100 gol inA con la doppietta siglata contro la Roma: “Molto orgoglioso di questo nuovo traguardo: 100 gol inA.giocatorea raggiungere 100 gol…“, ha scrittoinvitando il connazionale a fare lo stesso. L’attaccante dell’Inter ha messo a segno 42 reti in 62 apparizioni inA in due stagioni. SportFace.

