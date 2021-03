Scanzi, la Procura apre un fascicolo. Anzaldi: “La Rai sospenda il suo contratto con “Cartabianca”” (Di lunedì 22 marzo 2021) La vaccinazione di Andrea Scanzi, continua a far discutere. La Procura di Arezzo, guidata dal Procuratore Roberto Rossi, ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla vicenda della vaccinazione del giornalista. Al quale, lo ricordiamo, è stata somministrata una dose di AstraZeneca venerdì scorso dopo che il suo nome era stato inserito nella lista della ‘panchina vaccinale’. Il fascicolo è stato aperto, secondo quanto apprende l’Adnkronos, “a modello 45”: senza cioè indagati e senza ravvisare al momento reati specifici. Nel fascicolo per ora sarebbero stati inseriti solo una serie di articoli di giornali che si sono occupati della vicenda. Scanzi, bufera Rai Su Andrea Scanzi si sta scatenando anche un’altra bufera, il caso Rai. Il giornalista del Fatto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) La vaccinazione di Andrea, continua a far discutere. Ladi Arezzo, guidata daltore Roberto Rossi, ha aperto unconoscitivo sulla vicenda della vaccinazione del giornalista. Al quale, lo ricordiamo, è stata somministrata una dose di AstraZeneca venerdì scorso dopo che il suo nome era stato inserito nella lista della ‘panchina vaccinale’. Ilè stato aperto, secondo quanto apprende l’Adnkronos, “a modello 45”: senza cioè indagati e senza ravvisare al momento reati specifici. Nelper ora sarebbero stati inseriti solo una serie di articoli di giornali che si sono occupati della vicenda., bufera Rai Su Andreasi sta scatenando anche un’altra bufera, il caso Rai. Il giornalista del Fatto ...

