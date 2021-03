Quanto cambia il tuo desiderio in base al ciclo? Ecco i giorni in cui “ti va” di più (Di lunedì 22 marzo 2021) Hai mai notato una strana correlazione tra il tuo ciclo ed il desiderio intimo? Scopriamo insieme che cosa succede in “quei giorni”. “Quei giorni” che sono poi… tutti i giorni del nostro mese! Il nostro corpo, infatti, è “schiavo” di cicli ormonali che influenzano tutta la nostra vita: decidono cosa mangiamo, come ci comportiamo e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 22 marzo 2021) Hai mai notato una strana correlazione tra il tuoed ilintimo? Scopriamo insieme che cosa succede in “quei”. “Quei” che sono poi… tutti idel nostro mese! Il nostro corpo, infatti, è “schiavo” di cicli ormonali che influenzano tutta la nostra vita: decidono cosa mangiamo, come ci comportiamo e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

PietroMazzara : Vittoria di cuore e testa. La decide #Calhanoglu, che conferma il grande feeling con il Franchi. Impeccabili #Kjaer… - Frances81737925 : @YenessiL Non riesco a scrivere da quanto rido... ti prego io, cambia indirizzo di studio, questo non è per te ????????????????????????????????? - VoxClamantis5 : @il_dipendente @Frances43279623 @borghi_claudio 1/ ecco, adesso cambia il discorso, dalla madre dell'onorevole (l'u… - AlessandroPert1 : RT @PietroMazzara: Vittoria di cuore e testa. La decide #Calhanoglu, che conferma il grande feeling con il Franchi. Impeccabili #Kjaer e #T… - maxcrespino : RT @PietroMazzara: Vittoria di cuore e testa. La decide #Calhanoglu, che conferma il grande feeling con il Franchi. Impeccabili #Kjaer e #T… -