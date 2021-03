Putin, minacce dal Cremlino: “La valigetta nucleare è sempre con noi” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’aria tra Vladimir Putin e Joe Biden è sempre più tesa. Dal Cremlino sono arrivate parole non proprio di pace in questi ultimi giorni. Vladimir Putin e Joe Biden (Getty Images)Sembra di essere ripiombati nuovamente durante la Guerra Fredda, quando America e Russia si lanciavano minacce che facevano tremare inevitabilmente il mondo. Un periodo sicuramente buio della nostra storia che sembrava essersi disciolto con l’arrivo del XXI secolo. L’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden però ha portato nuova linfa all’eterna lotta tra America e Russia. Il neo-inquilino della Casa Bianca, infatti, qualche giorno fa si è scagliato senza remore contro Vladimir Putin definendolo un assassino. Le parole di Biden arrivano in seguito ad un momento abbastanza ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 marzo 2021) L’aria tra Vladimire Joe Biden èpiù tesa. Dalsono arrivate parole non proprio di pace in questi ultimi giorni. Vladimire Joe Biden (Getty Images)Sembra di essere ripiombati nuovamente durante la Guerra Fredda, quando America e Russia si lanciavanoche facevano tremare inevitabilmente il mondo. Un periodo sicuramente buio della nostra storia che sembrava essersi disciolto con l’arrivo del XXI secolo. L’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden però ha portato nuova linfa all’eterna lotta tra America e Russia. Il neo-inquilino della Casa Bianca, infatti, qualche giorno fa si è scagliato senza remore contro Vladimirdefinendolo un assassino. Le parole di Biden arrivano in seguito ad un momento abbastanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Putin minacce Dubbi sulla salute di Biden, Kamala Harris pronta a sostituirlo? ...diplomatico imbarazzante con la Russia definendo in un'intervista il presidente Vladimir Putin 'un ... anche se il suo medico, Kevin O'Connor, sostiene che non ci sono minacce serie per la sua salute e ...

Perché il Regno Unito incrementerà le testate atomiche ...sfida rappresentata dalla Russia di Vladimir Putin, sia l'ascesa economica e militare della Cina. "Alle prese con il mutato ambiente strategico, e con uno spettro sempre più ampio di minacce e sfide -...

Ma la minaccia Usa di sanzioni è anche contro l'Europa | il manifesto Il Manifesto Perché il Regno Unito incrementerà le testate atomiche Questa nuova ambizione geopolitica e geo-economica globale, basata principalmente sull’incremento delle testate atomiche, rappresenta certamente una improvvisa virata della politica estera e di difesa ...

USA A GAMBA TESA Putin, dopo aver ricordato a Biden la storia della schiavitù ... In risposta Washington lancia possibili sanzioni e, di rimando, Mosca minaccia la rottura totale con l’Ue in caso di sanzioni. Si ...

