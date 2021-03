MotoGP, Lorenzo rivela: “Avrei potuto costringere Rossi al ritiro con una clausola” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ex pilota MotoGP, Jorge Lorenzo, nel corso di un’intervista rilasciata alla testata spagnola ‘El Mundo’, ha ricordato uno dei brutti infortuni subiti in carriera parlando del connazionale Marc Marquez: “Ho fatto una pazzia bestiale correndo ad Assen 2013, subito dopo un intervento chirurgico alla clavicola. Non avrebbero dovuto lasciar correre lui a Jerez e nemmeno me. Siamo stati entrambi ingannati dal fatto che corriamo su una moto e il nostro non è uno sport di contatto, ma se cadi le conseguenze possono essere davvero gravi”. Lo spagnolo, inoltre, ha raccontato anche un aneddoto sul suo ex compagno di squadra Valentino Rossi: “Valentino ha sempre detto che nel 2012, dopo la sua avventura in Ducati, era vicino al ritiro. A quel tempo io stavo per vincere il mio secondo Campionato del Mondo in ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ex pilota, Jorge, nel corso di un’intervista rilasciata alla testata spagnola ‘El Mundo’, ha ricordato uno dei brutti infortuni subiti in carriera parlando del connazionale Marc Marquez: “Ho fatto una pazzia bestiale correndo ad Assen 2013, subito dopo un intervento chirurgico alla clavicola. Non avrebbero dovuto lasciar correre lui a Jerez e nemmeno me. Siamo stati entrambi ingannati dal fatto che corriamo su una moto e il nostro non è uno sport di contatto, ma se cadi le conseguenze possono essere davvero gravi”. Lo spagnolo, inoltre, ha raccontato anche un aneddoto sul suo ex compagno di squadra Valentino: “Valentino ha sempre detto che nel 2012, dopo la sua avventura in Ducati, era vicino al. A quel tempo io stavo per vincere il mio secondo Campionato del Mondo in ...

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, l'ex pilota #Yamaha Jorge #Lorenzo rivela un interessante aneddoto su Valentino #Rossi - automotorinews : ??? Jorge #Lorenzo, la #Yamaha e la clausola anti Valentino #Rossi ???? Il maiorchino svela il retroscena #MotoGP - zazoomblog : Motogp Lorenzo al veleno: “Potevo far ritirare Rossi” - #Motogp #Lorenzo #veleno: #“Potevo - zazoomblog : Motogp Lorenzo al veleno: “Potevo far ritirare Rossi” - #Motogp #Lorenzo #veleno: #“Potevo - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Lorenzo: 'Forza Marc, hai fatto la scelta giusta a non correre': Il maiorchino ha voluto mandare un messaggio di vicinanza… -