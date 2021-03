L’Ue prepara carote e bastoni per la Turchia (Di lunedì 22 marzo 2021) Segnali di disgelo tra Unione europea e Turchia, complice l’abbassamento dei toni da parte del sultano Recep Tayyip Erdo?an. Settimana scorsa L’Ue ha evitato di imporre ulteriori sanzioni su Ankara, e secondo diverse testate gli ufficiali europei starebbero mettendo a punto un nuovo meccanismo di collaborazioni e sanzioni – carote e bastoni – per mantenere il dialogo tra le due potenze sui binari di un partenariato costruttivo. Il piano è sul tavolo della riunione dei ministri degli esteri europei di oggi. Tra le “carote” europee si contano svariate “aree di cooperazione” quali l’espansione dell’unione doganale e una maggiore partecipazione turca nei programmi europei come Erasmus+ (esperienze accademiche all’estero) e Horizon Europe (ricerca e innovazione). Proposte ghiotte per la ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Segnali di disgelo tra Unione europea e, complice l’abbassamento dei toni da parte del sultano Recep Tayyip Erdo?an. Settimana scorsaha evitato di imporre ulteriori sanzioni su Ankara, e secondo diverse testate gli ufficiali europei starebbero mettendo a punto un nuovo meccanismo di collaborazioni e sanzioni –– per mantenere il dialogo tra le due potenze sui binari di un partenariato costruttivo. Il piano è sul tavolo della riunione dei ministri degli esteri europei di oggi. Tra le “” europee si contano svariate “aree di cooperazione” quali l’espansione dell’unione doganale e una maggiore partecipazione turca nei programmi europei come Erasmus+ (esperienze accademiche all’estero) e Horizon Europe (ricerca e innovazione). Proposte ghiotte per la ...

