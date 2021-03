L' acqua e la crisi climatica globale | 10 cose da sapere

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 marzo 2021) Lamondiale dell’non è semplicemente in arrivo, è qui. Oggi è la Giornata Mondiale dell’, e come Unicef vogliamo ricordare che i bambini sono le principali vittime di questa. Quando i pozzi si prosciugano, sono i bambini a saltare la scuola per andare a prendere l’. Quando la siccità diminuisce le scorte di cibo, i bambini soffrono di malnutrizione e ritardo della crescita. Quando le inondazioni colpiscono, i bambini si ammalano a causa di malattie legate all’. E quando le risorse idriche diminuiscono, i bambini non possono lavarsi le mani per combattere le malattie. E il cambiamento climatico non farà che peggiorare la situazione. Secondo un nuovo studio dell’Unicef, a livello1 bambino su 5 in tutto il mondo non ha abbastanza ...