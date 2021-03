In aumento nel 2020 i prezzi delle case (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel quarto trimestre 2020 l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% nei confronti dello stesso periodo del 2019 (era +1,0% nel terzo trimestre 2020).L’aumento tendenziale dell’IPAB si deve sia ai prezzi delle abitazioni nuove che crescono dell’1,7%, in rallentamento rispetto al trimestre precedente (quando la variazione era del +3,0%), sia ai prezzi delle abitazioni esistenti che aumentano dell’1,4%, accelerando rispetto al terzo trimestre 2020 (era +0,7%).Questi andamenti si manifestano in un contesto di crescita vivace dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel quarto trimestrel’indice deiabitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% nei confronti dello stesso periodo del 2019 (era +1,0% nel terzo trimestre).L’tendenziale dell’IPAB si deve sia aiabitazioni nuove che crescono dell’1,7%, in rallentamento rispetto al trimestre precedente (quando la variazione era del +3,0%), sia aiabitazioni esistenti che aumentano dell’1,4%, accelerando rispetto al terzo trimestre(era +0,7%).Questi andamenti si manifestano in un contesto di crescita vivace dei ...

