Il vaccino cinese che piace a Sileri e i problemi di efficacia e trasparenza (Di lunedì 22 marzo 2021) Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervistato dal Messaggero ha voluto rassicurare sulla campagna vaccinale nel nostro Paese: “entro la fine di giugno i due terzi di coloro che vogliono vaccinarsi avranno ricevuto almeno la prima dose. E a metà del prossimo mese registreremo un sensibile miglioramento, con una riduzione dei ricoveri”. Poi la promessa: “Termineranno le zone rosse nelle Regioni”. Come fare? “Da aprile conteremo su rifornimenti aggiuntivi di Pfizer-BioNTech e arriverà il vaccino di Johnson&Johnson, diciamo nella terza decade del mese”, ha spiegato. E il vaccino russo Sputnik? “Utilissimo, ovviamente solo dopo autorizzazione di Ema. Ben venga Sputnik, ma ben venga pure Sinovac, di produzione cinese. Ci può essere anche un’autorizzazione emergenziale di Aifa, ma in quel caso si potrebbe ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, intervistato dal Messaggero ha voluto rassicurare sulla campagna vaccinale nel nostro Paese: “entro la fine di giugno i due terzi di coloro che vogliono vaccinarsi avranno ricevuto almeno la prima dose. E a metà del prossimo mese registreremo un sensibile miglioramento, con una riduzione dei ricoveri”. Poi la promessa: “Termineranno le zone rosse nelle Regioni”. Come fare? “Da aprile conteremo su rifornimenti aggiuntivi di Pfizer-BioNTech e arriverà ildi Johnson&Johnson, diciamo nella terza decade del mese”, ha spiegato. E ilrusso Sputnik? “Utilissimo, ovviamente solo dopo autorizzazione di Ema. Ben venga Sputnik, ma ben venga pure Sinovac, di produzione. Ci può essere anche un’autorizzazione emergenziale di Aifa, ma in quel caso si potrebbe ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Sileri: 'Ci serve tutto, anche il vaccino cinese' - sole24ore : #Coronavirus oggi: Regno Unito, record di 874mila #vaccinazioni: una dose iniettata ogni 27 secondi. #Sileri: «Ci s… - SkyTG24 : Vaccino, l’Ungheria approva il cinese CanSino: è il primo Paese in Ue - zazoomblog : “Sputnik? Utilissimo. Ci serve tutto anche il vaccino cinese”. Sileri non la pensa come la Ue - #“Sputnik?… - FabrizioSorre12 : RT @formichenews: Il vaccino cinese che piace a Sileri e i problemi di efficacia e trasparenza ?? “Ben vengano Sputnik e Sinovac”, dice il… -