"Il figlio di Belen Rodriguez non è di Stefano De Martino ma del parrucchiere". La reazione dopo la battuta di Pio e Amedeo (Di lunedì 22 marzo 2021) Alla prima puntata del serale di Amici 2021 anche la coppia di comici Pio e Amedeo come ospiti. dopo avere ironizzato su Rudy Zerbi che non si schioda dalla poltrona di Amici e avere fatto gli auguri a Stash Fiordispino che è diventato papà, hanno urlato entusiasti: "Facciamo un applauso a Stefano De Martino". Anche l'ex ballerino fa parte del cast del serale di Amici e il duo comico ha preso in giro il conduttore di Made in Sud per la nuova gravidanza dell'ex moglie, la showgirl Belen Rodriguez. E poi: "Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago". Poi hanno proseguito ironizzando sulla relazione tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, da cui la showgirl aspetta una figlia: "Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén ...

AntonellaBat70 : Li adoro, sono grandi 'Il figlio di Belen non è di De Martino ma del parrucchiere', la reazione della showgirl… - Patry_P_ : @Snupina92 Non mi hanno mai fatto ridere e li trovo antipatici da morire. Ho letto che hanno detto qualcosa sul fig… - infoitcultura : “Il figlio di Belen non è di De Martino ma del parrucchiere”, la reazione della showgirl - valeria61728728 : @bvean @quellidel_web praticamente hanno fatto gli auguri a stefano perché belen è incinta, dicendo:’ ah facciamo u… - CarmenGerardo87 : RT @voglioamarmi: Comunque piccolo tweet d’apprezzamento per Stefano? Stasera alla provocazione di Pio e Amedeo non ha voluto ridere o cede… -