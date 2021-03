Enrico Brignano e Flora Canto genitori a luglio: «Il nome… Ci sembrava un segno del destino» (Di martedì 23 marzo 2021) Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti a diventare genitori bis dopo la piccola Martina. A luglio infatti dovrebbe nascere il loro secondo figlio e la coppia è in cerca di un nome per il piccolo in arrivo… Enrico Brignano E Flora Canto DI NUOVO genitori Il figlio di Enrico Brignano e Flora Canto sarà un macchiettò e i futuri genitori sono indecisi sul nome: “Niccolò, Mattia, Giacomo – ha spiegato Flora Canto a “Gente” – Quest’ultimo perché tempo fa, durante uno spettacolo con Enrico, dicevo la frase: “Se avrò un figlio si chiamerà Giacomo”. Ci ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 marzo 2021)sono pronti a diventarebis dopo la piccola Martina. Ainfatti dovrebbe nascere il loro secondo figlio e la coppia è in cerca di un nome per il piccolo in arrivo…DI NUOVOIl figlio disarà un macchiettò e i futurisono indecisi sul nome: “Niccolò, Mattia, Giacomo – ha spiegatoa “Gente” – Quest’ultimo perché tempo fa, durante uno spettacolo con, dicevo la frase: “Se avrò un figlio si chiamerà Giacomo”. Ci ...

