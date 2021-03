Dantedì 2021: avventura e lampi di genio del Poeta in un libro per bambini (Di lunedì 22 marzo 2021) Se l’incontro da ragazzini con il Dante del Dolce Stil Novo può essere fatale, e portare al sonno perpetuo, meglio puntare su un’alternativa: Dante e le infernali scienze (Editoriale Scienza), scritto e illustrato da Luca Novelli, creatore della collana lampi di genio che festeggia 20 anni. Un libro uscito poco prima del Dantedì 2021, giovedì 25 marzo, e già in ristampa. Niente sguardi lacrimosi a Beatrice che non si volta, spazio a un Dante che vuole scrivere ballate e sonetti e diventare famoso «con una lingua che si rivolge a tutti, il volgare, e con la poesia», dice Novelli. «Un grande comunicatore, oltre che un innovatore».Nel 700° anniversario della morte, Novelli ha voluto inserire questa divertente biografia di Dante nella collana di scienza dedicata ai bambini ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 marzo 2021) Se l’incontro da ragazzini con il Dante del Dolce Stil Novo può essere fatale, e portare al sonno perpetuo, meglio puntare su un’alternativa: Dante e le infernali scienze (Editoriale Scienza), scritto e illustrato da Luca Novelli, creatore della collanadiche festeggia 20 anni. Unuscito poco prima del, giovedì 25 marzo, e già in ristampa. Niente sguardi lacrimosi a Beatrice che non si volta, spazio a un Dante che vuole scrivere ballate e sonetti e diventare famoso «con una lingua che si rivolge a tutti, il volgare, e con la poesia», dice Novelli. «Un grande comunicatore, oltre che un innovatore».Nel 700° anniversario della morte, Novelli ha voluto inserire questa divertente biografia di Dante nella collana di scienza dedicata ai...

Advertising

RaiCultura : In vista delle celebrazioni nel 2021 per i 700 anni dalla morte di #Dantedi Alighieri e del #Dantedì, istituito per… - paguarni : RT @Radio1Rai: A 700 anni dalla sua morte e a pochi giorni dal #Dantedì, #TuttiInClasse dedica la puntata alle lezioni che #Dante ci ha las… - Bea70316053 : RT @LuciaMosca1: (Dantedì a New York: il 25 marzo si celebra Dante Alighieri) Segui su: La Notizia - - DivinaCommediaQ : RT @LuciaMosca1: (Dantedì a New York: il 25 marzo si celebra Dante Alighieri) Segui su: La Notizia - - Radio1Rai : A 700 anni dalla sua morte e a pochi giorni dal #Dantedì, #TuttiInClasse dedica la puntata alle lezioni che #Dante… -