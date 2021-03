Covid Lombardia, Bertolaso: “Stiamo vaccinando molto bene e secondo previsioni” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Stiamo vaccinando molto bene in tutta la regione, ogni tanto vi sono gli intoppi causati da questo sistema informatico della regione Lombardia che evidentemente non è abituato a fare vaccinazioni”. Così a RaiNews24 il commissario regionale Guido Bertolaso sulla campagna vaccinale anti Covid. “Si sta cercando di sistemare questi aspetti che non sono aspetti legati alla questione sanitaria del problema ma che sono aspetti di natura tecnica – ha spiegato – Sono episodi, perché la campagna vaccinale in Lombardia, checché se ne dica, sta andando avanti secondo le previsioni”. Poi, sulla vicenda Aria, Bertolaso ha detto: “Che si dovesse passare con le Poste è stato deciso il giorno in cui io sono arrivato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) “in tutta la regione, ogni tanto vi sono gli intoppi causati da questo sistema informatico della regioneche evidentemente non è abituato a fare vaccinazioni”. Così a RaiNews24 il commissario regionale Guidosulla campagna vaccinale anti. “Si sta cercando di sistemare questi aspetti che non sono aspetti legati alla questione sanitaria del problema ma che sono aspetti di natura tecnica – ha spiegato – Sono episodi, perché la campagna vaccinale in, checché se ne dica, sta andando avantile”. Poi, sulla vicenda Aria,ha detto: “Che si dovesse passare con le Poste è stato deciso il giorno in cui io sono arrivato ...

