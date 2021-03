Covid | Iss | ' Nelle Rsa primi effetti del vaccino | giù contagi e morti'

(Di lunedì 22 marzo 2021)residenze per anziani si cominciano a vedere idelle vaccinazioni anti -, con un calo sia dell'incidenza della malattia tra ospiti e operatori, sia dei decessi. Lo rivela l'...

commenta Nelle residenze per anziani si cominciano a vedere i primi effetti delle vaccinazioni anti -, con un calo sia dell'incidenza della malattia tra ospiti e operatori, sia dei decessi. Lo rivela l'ultimo report di sorveglianza sulle strutture realizzato dall'Istituto superiore di sanità in ...... l'effetto del deficit di VitD nella progressione del- 19 o nella gravità della malattia è ... Lo studio ha visto la collaborazione dell', dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma e di altre ...Primi effetti della campagna vaccinale anti-Covid nelle Rsa italiane ... dalla seconda edizione del report di sorveglianza sulle strutture realizzato dall’Iss in collaborazione con il Ministero della ...Si torna a parlare di vitamina D e Covid. Il tema torna oggi di stretta attualità a seguito della pubblicazione di uno studio retrospettivo su 52 pazienti, che ha visto la collaborazione dell’Istituto ...