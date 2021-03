Continua a salire il numero delle vittime da Covid. Sono 386 in più nelle ultime 24 ore. Nove le regioni in cui i ricoveri superano la soglia d’allerta del 40% (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 13.846 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 20.159) e 386 le vittime (ieri 300) a fronte di 169.196 tamponi (ieri 277.086). Il tasso di positività è salito all’8,1% dal 7,2%. Prosegue la crescita dei ricoveri: i pazienti nelle terapie intensive, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, Sono 62 in più con 227 ingressi del giorno, per un totale di 3.510 ricoverati; mentre i degenti nei reparti ordinai Sono 28.049 (+565). E Sono proprio i ricoveri a preoccupare di più. Sono tornati, infatti, sopra la soglia d’allerta del 40%. Secondo i dati forniti dall’Agenzia nazionale per i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 marzo 2021)13.846 i nuovi casi di contagio registrati in Italia24 ore (ieri erano stati 20.159) e 386 le(ieri 300) a fronte di 169.196 tamponi (ieri 277.086). Il tasso di positività è salito all’8,1% dal 7,2%. Prosegue la crescita dei: i pazientiterapie intensive, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute,62 in più con 227 ingressi del giorno, per un totale di 3.510 ricoverati; mentre i degenti nei reparti ordinai28.049 (+565). Eproprio ia preoccupare di più.tornati, infatti, sopra ladel 40%. Secondo i dati forniti dall’Agenzia nazionale per i ...

