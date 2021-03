Caos vaccini in Lombardia: Fontana azzera cda Aria (Di lunedì 22 marzo 2021) Alla fine la questione sui vaccini in Lombardia non poteva che “risolversi” così il Governatore Fontana ha annunciato seri provvedimenti: azzerando i vertici di Aria dopo aver raggiunto uno stato critico. (Photo by Max Cavallari/Getty Images)In Lombardia non hanno fine i disagi sulla campagna vaccinale. L’hub deserto di Cremona, il Caos causato dall’inefficienza del sistema di prenotazione e le mancata gestione hanno fatto sì che a cadere nel giro infernale fosse proprio la Regione più colpita: con 600 slot disponibili solo in 58 erano riusciti a prenotarsi. Al sindaco di San Bassano è spettato il compito di andare a prendere casa per casa gli anziani aventi diritto. “Mentre in Lombardia per gli errori della piattaforma di prenotazione ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021) Alla fine la questione suiinnon poteva che “risolversi” così il Governatoreha annunciato seri provvedimenti:ndo i vertici didopo aver raggiunto uno stato critico. (Photo by Max Cavallari/Getty Images)Innon hanno fine i disagi sulla campagna vaccinale. L’hub deserto di Cremona, ilcausato dall’inefficienza del sistema di prenotazione e le mancata gestione hanno fatto sì che a cadere nel giro infernale fosse proprio la Regione più colpita: con 600 slot disponibili solo in 58 erano riusciti a prenotarsi. Al sindaco di San Bassano è spettato il compito di andare a prendere casa per casa gli anziani aventi diritto. “Mentre inper gli errori della piattaforma di prenotazione ...

DaniloToninelli : Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo… - andreapurgatori : EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le… - HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - Yogaolic : RT @Mario_Lavezzi: Da rimanere esterrefatti!!! Si chiede l'azzeramento del C.d.a. Il solito scarica barile. Che vergogna! Vaccino Covid, c… - con_la_J : @spighissimo @KANDREAS13 Credo che già solo il fatto di aver spostato l'attenzione mediatica sulla situazione drast… -