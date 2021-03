Camerun | email di convocazione sbagliata Choupo-Moting resta a casa

(Di lunedì 22 marzo 2021) Un clamoroso errore burocratico costringerà ila fare a meno di Ericper i prossimi impegni di qualificazione alla Coppa d’Africa. Come riporta la Bild, l’didella Federcalcio delnon sarebbe mai arrivata a destinazione a causa di un indirizzo sbagliato. Dura la reazione del padre e agente dell’attaccante del Bayern Monaco: “Sono stato contattato dalla federazione per sapere cosa stesse succedendo. Ho contattato il Bayern e mi hanno confermato di non aver ricevuto alcun invito. A quanto pare lo hanno inviato a un indirizzo sbagliato e se ne sono accorti solo stamattina. È una mancanza di professionalità”. SportFace.

