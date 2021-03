Bufale del passato e condivisori del presente

(Di lunedì 22 marzo 2021) Mi avete segnalato un video realizzato da un giovane che ha svariati canali di condivisione: YoutTube, Telegram, un blog, oltre ovviamente ai profili social più classici. Un giovane che “fa informazione”, o che perlomeno ha chiamato il suo blog Raffaele Palermo News. Il video che mi avete segnalato è questo: Ve ne riporto la parte importante, o meglio la parte che andrebbe trattata: siamo davvero una situazione tragicomica e quello che sta succedendo in un asilo nel Nord sostanzialmente si sta abolendo a tutti gli effetti la festa del papà questo perché spiega non offendere ecco i genitori gay come viene riportato nell’articolo… L’articolo a cui Raffaele fa riferimento è questo: Vi ricorda qualcosa? Dovrebbe, perché quest’articolo è lo stesso da cinque anni: pubblicato da Il Giornale a marzo 2016 circola in svariate vesti da allora. Peccato che nel frattempo la notizia sia stata ...

