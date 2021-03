Bari, medici di base in rivolta per l'eccesso di burocrazia (Di lunedì 22 marzo 2021) Hanno deciso di alzare la voce scrivendo nero su bianco alla Gazzetta un documento con una lista (lunghissima) di compiti a cui sono stati chiamati in tempo di Covid (un carico burocratico richiesto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Hanno deciso di alzare la voce scrivendo nero su bianco alla Gazzetta un documento con una lista (lunghissima) di compiti a cui sono stati chiamati in tempo di Covid (un carico burocratico richiesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Bari medici Bari, medici di base in rivolta per l'eccesso di burocrazia BARI - Sono al limite, anche della sopportazione. E sono furiosi per il tentativo (dicono) di scaricare su di loro le inefficienze altrui. Un gruppo di centotrenta di medici di famiglia baresi ('...

Salute, al Miulli elettrochemioterapia endoscopica su un tumore non operabile I medici dell'ospedale di Acquaviva delle Fonti (Bari) hanno eseguito questa operazione prima volta in Italia. Si tratta di una procedura innovativa, già testata in alcuni centri di Danimarca e Irlanda

Sono al limite, anche della sopportazione. E sono furiosi per il tentativo (dicono) di scaricare su di loro le inefficienze altrui. Un gruppo di centotrenta di medici di famiglia baresi ('...dell'ospedale di Acquaviva delle Fonti (Bari) hanno eseguito questa operazione prima volta in Italia. Si tratta di una procedura innovativa, già testata in alcuni centri di Danimarca e Irlanda