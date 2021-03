Assolegno rinnova collaborazione con consiglio superiore lavori pubblici ministero

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) -, associazione nazionale delle industrie delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno e punto di riferimento per le la filiera del legno strutturale,lacon il servizio tecnico centrale deldeiin virtù di una sinergia che dal 2013 ad oggi ha già dato ottimi risultati. Lo dimostrano le oltre 1200 istruttorie avanzate dai soggetti presenti nella filiera del legno strutturale cheha esaminato in affiancamento al servizio tecnico centrale, definendo un'ampia e precisa attività di supporto alle imprese. Innovazione, qualificazione, sicurezza, sostenibilità e certificazione sono le parole chiave che hanno portato i presidenti di ...