Withu | exploit contro la capolista Cassa Rurale | flop con la penultima

(Di domenica 21 marzo 2021) Impennatasul parquet dellaDerthona (73-62 il punteggio).il pronostico della vigilia il team di Bergamo mette in saccoccia la posta in palio assai preziosa per l’operazione salvezza.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Withu exploit

L'Eco di Bergamo

Del resto se non ci fosse stato l'di Pepe al tiro (26 punti) ben supportato da Nikolic (19) ...sempre ai pali di partenza. Ufficialmente il via al campionato è datato il 6 dicembre a ...Del resto se non ci fosse stato l'di Pepe al tiro (26 punti) ben supportato da Nikolic (19) ...sempre ai pali di partenza. Ufficialmente il via al campionato è datato il 6 dicembre a ...Il distacco dalle penultimo però resta intatto (meno due) in quanto le stesse Biella e Capo d’Orlando hanno vinto i rispettivi match. Il quintetto cittadino è sempre stato in ...