“W il Duce” Il nuovo Pd di Letta chiede le dimissioni del leghista per un post su Fb di sette anni fa

(Di domenica 21 marzo 2021) Ilche avanza, nel Pd di Enrico, è la solita caccia alle streghe contro i fascisti nostalgici, che non hanno il diritto di esprimere una preferenza, se c’è Mussolini di mezzo. Così, nel 2021, in Italia ancora si specula su unnon “politicamente corretto”, con tanto di richiesta diper il politico che l’aveva scritto,fa… Ile lechieste dal Pd Il Partito democratico della Basilicata ha chiesto ledelcapogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Basilicata, Gianuario Aliandro, detto Nario. Aliandro, di Paterno (Potenza), è stato scelto cinque giorni fa dal partito, guidato in Basilicata dal senatore leccese Roberto Marti, a capo del gruppo ...

Advertising

fanpage : Nario Aliandro insultava Renzi e inneggiava al duce. Oggi prende le distanze da quelle parole, ma la sua nomina sca… - RosannaVaroli : Lega, il nuovo capogruppo in Basilicata aveva scritto su Facebook: 'Viva il Duce, Renzi stai attento...'… - cesarebrogi1 : RT @Avvocatocapita1: Il livello del ceto politico leghista è questo qui. Anzi: chist è nu leghista.. Lega, il nuovo capogruppo in Basilica… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Nario Aliandro insultava Renzi e inneggiava al duce. Oggi prende le distanze da quelle parole, ma la sua nomina scatena aspre… - giannileft : RT @fanpage: Nario Aliandro insultava Renzi e inneggiava al duce. Oggi prende le distanze da quelle parole, ma la sua nomina scatena aspre… -

Ultime Notizie dalla rete : Duce nuovo

Read More Flash Scrisse 'w il' in un post, Pd chiede dimissioni capogruppo Lega 21 Marzo 2021 Il Partito democratico della Basilicata ha chiesto le dimissioni delcapogruppo della Lega nel ...Il Partito democratico della Basilicata ha chiesto le dimissioni delcapogruppo della Lega ... risalente al 2014 (quando non era ancora in politica), in cui inneggia al. Un post rivolto a ...Nario Aliandro è stato nominato capogruppo della Lega in Regione Basilicata, ma la sua scelta ha portato a polemiche e proteste per un vecchio post ...Il Partito democratico della Basilicata ha chiesto le dimissioni del nuovo capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Basilicata, Gianuario Aliandro, detto Nario. Aliandro, di Paterno (Potenz ...