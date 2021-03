Vaccinazioni | la Cina accelera | 10 milioni di dosi in una settimana

(Di domenica 21 marzo 2021) Lahato il ritmo delleanti - Covid, somministrando 10dinell'ultima, e sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un passaporto vacle per la ...

Advertising

Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: La Cina accelera con le vaccinazioni: 10 milioni di dosi in una settimana #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : La Cina accelera con le vaccinazioni: 10 milioni di dosi in una settimana #Coronavirusitalia… - motorsound104 : @Antonio_Caramia @manginobrioches @Miti_Vigliero @colvieux @giorgiogilestro @udogumpel @WRicciardi @IaconaRiccardo… - Henry0762 : RT @laltrodiego: #sapevatelo •La Cina ha vaccinato solo il 4,5% della popolazione. •La Cina ha iniziato le vaccinazioni a fine dicembre. •… - ilcjanpete1 : RT @laltrodiego: #sapevatelo •La Cina ha vaccinato solo il 4,5% della popolazione. •La Cina ha iniziato le vaccinazioni a fine dicembre. •… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Cina

Avvenire

Laha accelerato il ritmo delleanti - Covid, somministrando 10 milioni di dosi nell'ultima settimana, e sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un passaporto vaccinale per la sua ...Il portavoce ha inoltre aggiunto che attualmente ledei gruppi di persone più a rischio stanno procedendo senza intoppi. Fino alle 24 del 20 marzo, in tutto il Paese sono state inoculate ...La Cina ha accelerato il ritmo delle vaccinazioni anti-Covid, somministrando 10 milioni di dosi nell'ultima settimana, e sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un passaporto vaccinale per la sua ...Le Nazioni Unite hanno aumentato le loro previsioni per la crescita economica globale nel 2021 mentre i governi intensificano i[...] ...