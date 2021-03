UFFICIALE – Napoli | Lobotka ricoverato a causa di una tonsillite

Advertising

SuxSaverone : RT @TutelaMagliaNA: Mi fanno morire gli officials che ogni anno esaltano il Napoli nelle top 10/20 su - junews24com : Lobotka, complicanza in seguito ad una tonsillite: il comunicato del Napoli - infoitsalute : Napoli, UFFICIALE conferme su Lobotka: drenaggio di ascesso tonsillare - diego_tvl : @Totore83 @mil_mar Lo sai, vero, che quel che dici è poco, ma molto poco intelligente ? Ma proprio ogni singola PAR… - Totore83 : @mil_mar Non credo che Adidas pisci un mano sinceramente, la storiella del 'paga di piu' inizia ad annoiare. Se po… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Napoli

100x100 Napoli

L'uomo, arrestato per resistenza e lesione a pubblicoe porto illegale di arma da taglio, è stato processato per direttissima e condannato a 10 mesi con obbligo di firma. L'assessore ...... ma meno gioiosa, è in corso tra Campania e Puglia dopo la pubblicazione in Gazzettadel 13 marzo della richiesta di riconoscimento della 'Igp del pomodoro pelato di', valutata con ...Il Napoli in estate potrebbe dover affrontare l’assalto dell’Atletico Madrid: Simeone trova l’erede di Saul Domenica di big match per il Napoli, che affronterà questa sera la Roma, in uno scontro dire ...NAPOLI – Nella mattinata di ieri, Agenti della U.O. San Lorenzo in servizio per i controlli sul rispetto della normativa Covid-19 sono stati aggrediti da un soggetto sprovvisto di mascherina protettiv ...