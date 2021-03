Twitter compie 15 anni Ecco cosa gli serve per maturare

Leggi su formiche

(Di domenica 21 marzo 2021) Era il 21 marzo 2006 quando Jack Dorsey, patron di, ideò il social network di microblogging a 140 caratteri e pubblicò il primo tweet della storia: “just setting up my twttr”. just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006 A 15dalla sua nascita, il social network di San Francisco è un vero colosso mondiale. Ma, come ogni adolescente che si rispetti, è pieno di fragilità e contraddizioni. Nonostante tenti spesso di mostrare il proprio lato più solido e combattivo, le incognite sulla strada da seguire in futuro sono molte. Indubbiamente, dal punto di vista del mercato, è in grande salute: le sue azioni sono mediamente in crescita e, soprattutto, il suo posizionamento è solido. Dal punto di vista tecnologico, le innovazioni che sono state testate negli ultimisono molte: dall’aumento dei caratteri a ...