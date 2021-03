Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

(Di domenica 21 marzo 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter* 65 2 Milan* 56 3 Juventus* 56 4 Atalanta 55 5 Napoli** 50 6 Roma* 50 7 Lazio* 47 8 Sassuolo* 39 9 Hellas Verona 38 10 Bologna 34 11 Udinese* 34 12 Sampdoria* 33 13 Genoa 31 14 Fiorentina* 29 15 Spezia 29 16 Benevento 27 17 Torino* 24 18 Cagliari 21 19 Parma 19 20 Crotone 15 *una partita in meno**due partite in menoA, i risultati della ventiesettesima giornata Ventottesima giornata ...

... Verona e Atalanta si affrontano nel match valido per la 28ª giornata dellaA 2020/21. ... nonostante le fatiche di Champions, vince meritatamente portandosi terza ina quota 55 ...A Calendario partiteA Verona, non bastano i cambi Subito tre cambi per Juric : dentro Udogie , Lazovic e Sturaro , fuori Ceccherini, Dimarco e Veloso. Le sostituzioni ...VERONA (ITALPRESS) – L’Atalanta batte il Verona nel lunch match della 28^ giornata di Serie A e si mette alle spalle la delusione per l’eliminazione in Champions League. Al Bentegodi finisce 2-0 con r ...Fiorentina-Milan si gioca oggi alle 18 e sarà una partita importante per entrambe le squadre che cercano punti importanti per i propri obiettivi.