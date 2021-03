Scanzi si vaccina in Toscana nella lista di riserva. La polemica sui social: «Vediamo se funziona per i comuni mortali» (Di domenica 21 marzo 2021) Il giornalista Andrea Scanzi si è vaccinato in Toscana grazie alle disposizioni del generale Figliuolo, supercommissario all’emergenza Coronavirus, che permettono a fine giornata di far vaccinare anche non aventi diritto qualora avanzassero delle dosi. Scanzi avrebbe comunque potuto farne richiesta, spiega lui stesso, in qualità di caregiver familiare: un’ordinanza della regione permette infatti a chi assiste familiari “fragili” di ricevere la dose del vaccino AstraZeneca. Ma le polemiche non sono mancate. «Dopo l’ordinanza del generale Figliuolo di lunedì scorso – scrive su Facebook il giornalista, spiegando la sua versione – che ribadiva di dover usare a fine giornata tutte le dosi di vaccino a qualsiasi costo e di non sprecarne neanche mezza, ho detto al mio medico ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) Il giornaAndreasi èto ingrazie alle disposizioni del generale Figliuolo, supercommissario all’emergenza Coronavirus, che permettono a fine giornata di farre anche non aventi diritto qualora avanzassero delle dosi.avrebbe comunque potuto farne richiesta, spiega lui stesso, in qualità di caregiver familiare: un’ordinanza della regione permette infatti a chi assiste familiari “fragili” di ricevere la dose del vaccino AstraZeneca. Ma le polemiche non sono mancate. «Dopo l’ordinanza del generale Figliuolo di lunedì scorso – scrive su Facebook il giorna, spiegando la sua versione – che ribadiva di dover usare a fine giornata tutte le dosi di vaccino a qualsiasi costo e di non sprecarne neanche mezza, ho detto al mio medico ...

