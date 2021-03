Sampdoria-Torino 1-0 | Candreva piega i granata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 marzo 2021) Dopo il grande successo in rimonta contro il Sassuolo iltorna a perdere, venendo sconfitto da un solida Samp. Il risultato dello Stadio Marassi di Genova,1-0, regala quasi la certezza ai blucerchiati della salvezza, mentre per ila situazione rimane sempre molto critica. CHE COS’E SUCCESSO TRA? Partono meglio i padroni di casa, che dopo 8 minuti di gara arrivano pericolosamente al tiro con Ekdal; conclusione però a lato di poco. Al 25° la Samp la sblocca. Gabbiadini innescache calcia benissimo, non lasciando scampo a Sirigu e portando avanti i suoi. Ancora Samp al 35°, con la squadra di Nicola che non riesce a reagire; questa volta a provarci è Quagliarella, che conclude a colpo sicuro colpendo però ...