Pc per i bambini a rischio emarginazione, Gedi e Yoox lanciano "Digitali e Uguali" (Di domenica 21 marzo 2021) Obiettivo: dotare ogni bambino di uno strumento tecnologico è la chiave di successo per il loro futuro. Lettera del Presidente Mattarella: «Un’iniziativa di grande efficacia» Leggi su lastampa (Di domenica 21 marzo 2021) Obiettivo: dotare ogni bambino di uno strumento tecnologico è la chiave di successo per il loro futuro. Lettera del Presidente Mattarella: «Un’iniziativa di grande efficacia»

Advertising

peppeprovenzano : Poi c’è #Salvini che avrà pure avuto le sue conversioni ma continua ad avere seri problemi con il verbo pensare. No… - NicolaPorro : #Distanziamento aumentato a 2 metri per le varianti. Ma su questa e su altre misure #anticovid (come i sottoscarpe… - annamasera : C’eravamo tanto abbracciati... questa prima #domenica di #primavera #Specchio nell’inserto #Gnn @AndreaMarcolong pa… - MaxTheMoon : RT @baffi_francesco: Un giorno il Cazzaro radunò i suoi Apostoli e disse: 'Mai sfruttare i bambini per fare campagna elettorale'. Poi (oggi… - MaxTheMoon : RT @annamasera: C’eravamo tanto abbracciati... questa prima #domenica di #primavera #Specchio nell’inserto #Gnn @AndreaMarcolong parla del… -