Napoli, ristorante a rischio chiusura resta aperto grazie alle donazioni dei clienti: “Ora la raccolta fondi destinata alle attività in difficoltà” (Di domenica 21 marzo 2021) La Taverna di Nives e Potito è una delle attività del centro storico di Napoli, a due passi dalla Basilica di Santa Chiara. Come per tanti altri ristoratori l’anno di pandemia e di chiusure a intermittenza ha portato i titolari sull’orlo della chiusura. “I conti erano drammatici tra affitti, fornitori e stipendi arretrati – ci spiega la co-proprietaria della Taverna Santa Chiara, Nives Monda – siamo stati sul punto di chiudere e come ultima spiaggia abbiamo fatto partire una raccolta fondi, chiedendo aiuto ai clienti”. Il crowdfunding sulla piattaforma “Buona Causa” in sole 48 ore ha fatto registrare centinaia di donazioni che non solo hanno fatto raggiungere l’obiettivo fissato dai titolari, ma l’ha addirittura superato. “Ci servivano circa 20mila euro – ci spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) La Taverna di Nives e Potito è una delledel centro storico di, a due passi dalla Basilica di Santa Chiara. Come per tanti altri ristoratori l’anno di pandemia e di chiusure a intermittenza ha portato i titolari sull’orlo della. “I conti erano drammatici tra affitti, fornitori e stipendi arretrati – ci spiega la co-proprietaria della Taverna Santa Chiara, Nives Monda – siamo stati sul punto di chiudere e come ultima spiaggia abbiamo fatto partire una, chiedendo aiuto ai”. Il crowdfunding sulla piattaforma “Buona Causa” in sole 48 ore ha fatto registrare centinaia diche non solo hanno fatto raggiungere l’obiettivo fissato dai titolari, ma l’ha addirittura superato. “Ci servivano circa 20mila euro – ci spiega ...

