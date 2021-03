Morandi | primi passi in ospedale dopo l' incidente “Sono stato fortunato”

(Di domenica 21 marzo 2021) CESENA (ITALPRESS) – “21 marzo. E' il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza inricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'Maurizio Bufalini di Cesena, un'eccellenza della nostra regione”. Inizia così un post su Facebook di Gianni, che dieci giorni fa ha avuto unmentre stava bruciando delle sterpaglie in giardino, riportando gravi ustioni alle mani. Il cantautore ha anche pubblicato un video girato dalla moglie Anna dal reparto dove è ricoverato, sulle note di “Ragazzo” di Jovanotti, e nel quale si dice “veramente”.“La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri – prosegue ...

