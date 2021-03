Maneskin | Teatro d' ira | il rock torna in classifica

Leggi su panorama

(Di domenica 21 marzo 2021) Niente autotune, basi musicali di plastica e suoni cacofonici da videogame. Fa un certo piacere nel 2021 ascoltare quattro ventenni che suonanovero, crudo, che affonda le radici nel passato senza per questo essere solo un tributo a quel che c'è già stato.d'ira è stato registrato in presa diretta al Mulino Recording Studio di Acquapendente (VT) guardando alle atmosfere analogiche degli album 70's. In definitiva, un album live in studio che rappresenterà il perno dei prossimi concerti del gruppo a fine anno. Per inciso, già quasi tutti sold out. Al di là di Zitti e buoni il brano che ha stravinto a Sanremo, una delle canzoni forti dell'album è Coraline, una semiballad, il racconto onirico di una bambina prodigio che non trova il suo spazio nel mondo perché troppo pura e fragile. Molto interessante la contaminazione tra il linguaggio ...