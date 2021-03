LIVE Sci alpino, Slalom Lenzerheide in DIRETTA: Noel-Schwarz per la vittoria, Vinatzer vuole il podio (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI Lenzerheide ALLE 9.00 E ALLE 12.00 10.17: Questa la classifica di Coppa del Mondo di speciale: 1 Schwarz Marco AUT 625 2 ZENHAEUSERN Ramon SUI 503 3 Noel Clement FRA 473 4 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 431 5 FELLER Manuel AUT 388 10.15: Questa la classifica di Coppa del Mondo generale: 1. Alexis Pinturault (FRA) 1200 2. Marco Odermatt (SUI) 1093 3. Marco Schwarz (AUT) 774 4. Loic Meillard (SUI) 760 5. Filip Zubcic (CRO) 744 6. Henrik Kristoffersen (NOR) 700 6. Matthias Mayer (AUT) 700 8. Vincent Kriechmayr (AUT) 675 9. Beat Feuz (SUI) 607 10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560 10.13: L’austriaco Schwarz ha messo in ghiaccio la Coppa di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DIALLE 9.00 E ALLE 12.00 10.17: Questa la classifica di Coppa del Mondo di speciale: 1Marco AUT 625 2 ZENHAEUSERN Ramon SUI 503 3Clement FRA 473 4 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 431 5 FELLER Manuel AUT 388 10.15: Questa la classifica di Coppa del Mondo generale: 1. Alexis Pinturault (FRA) 1200 2. Marco Odermatt (SUI) 1093 3. Marco(AUT) 774 4. Loic Meillard (SUI) 760 5. Filip Zubcic (CRO) 744 6. Henrik Kristoffersen (NOR) 700 6. Matthias Mayer (AUT) 700 8. Vincent Kriechmayr (AUT) 675 9. Beat Feuz (SUI) 607 10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560 10.13: L’austriacoha messo in ghiaccio la Coppa di ...

