LIVE Olimpia Milano-Cantù 53-40 Serie A basket in DIRETTA: inizia l’ultimo quarto con i milanesi in netto vantaggio (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-44 Botta e risposta sull’asse Rodriguez-Kennedy, con quest’ultimo che schiaccia. 56-42 Comincia a tutta birra l’ultimo quarto. Brooks segna tre liberi, prima di lui Smith era andato a segno con un canestro da due. inizia IL quarto PERIODO. Una breve pausa. FINISCE IL TERZO quarto: Olimpia Milano-Cantù 53-40. 53-40 Ancora Johnson, ancora Johnson, ancora Johnson: da tre…è on fire! 53-37 Triiiiiiipla di Johnson: Cantù batte un colpo. 53-34 Shields torna in lunetta facendo 1/2. 52-34 Ancora l’Olimpia, questa volta con Moraschini: canestro che è un parente stretto del match point. A due minuti dall’ultimo minibreak. 50-34 Tripla ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-44 Botta e risposta sull’asse Rodriguez-Kennedy, con quest’ultimo che schiaccia. 56-42 Comincia a tutta birra. Brooks segna tre liberi, prima di lui Smith era andato a segno con un canestro da due.ILPERIODO. Una breve pausa. FINISCE IL TERZO53-40. 53-40 Ancora Johnson, ancora Johnson, ancora Johnson: da tre…è on fire! 53-37 Triiiiiiipla di Johnson:batte un colpo. 53-34 Shields torna in lunetta facendo 1/2. 52-34 Ancora l’, questa volta con Moraschini: canestro che è un parente stretto del match point. A due minuti dalminibreak. 50-34 Tripla ...

