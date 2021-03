(Di domenica 21 marzo 2021) Al Senato l'esame del decreto leggevarato venerdì dal governo dopo le tensioni nella maggioranza per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Salvini: 'Faremo di più, fino a 100 miliardi ...

Advertising

matteosalvinimi : Ancora rivolte e violenza nel carcere bolognese della Dozza dove circola un distillato alcolico intossicante prodot… - ZZiliani : Perfettamente legittimo. Ammesso che esista ancora un regolamento, attendiamo dalla Lega @SerieA e magari anche dal… - zazoomblog : Lega - Pd ancora scintille sul dl sostegni e Letta annuncia due donne capogruppo - #ancora #scintille #sostegni… - PiliLuciano3 : RT @EugenioCardi: Mi raccomando, cari amici lombardi, la prossima volta votate ancora la #Lega, eh? Mi raccomando ?? #commissariatelaLomba… - Rolfi39 : RT @EugenioCardi: Mi raccomando, cari amici lombardi, la prossima volta votate ancora la #Lega, eh? Mi raccomando ?? #commissariatelaLomba… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega ancora

Il Fatto Quotidiano

Salvini: 'Faremo di più, fino a 100 miliardi se serve' dice il protagonista dello scontro con Letta che plaude a Draghi per aver ridimensionato le pretese della. Critico su condono e limititi a ...... intervenendo alla Scuola di Formazione Politica della. "Questo decreto è il primo segnale di un'inversione di tendenza, a favore dei lavoratori autonomi", ha dettoSalvini. "Occorrerà ...Tuttosport in edicola stamani fa il punto della situazione sull'assegnazione dei diritti tv. Si va verso un nuovo bando ...«Una vergogna senza fine: gli agenti di Polizia Municipale di Campobasso ancora non si possono vaccinare». A lanciare il grido d’allarme è il capogruppo della Lega a Palazzo San Giorgio, Alberto Tramo ...