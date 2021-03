Lallana e l’esperienza col Covid: “A letto due settimane. Come se fossi spazzato via…” (Di domenica 21 marzo 2021) Classe 1988, grande esperienza nel calcio inglese con diverse maglie indossate. Su tutte quella del Liverpool, sua squadra per sei anni. Adesso Adam Lallana ha una missione: portare alla salvezza il Brighton. Intervistato da Sky Sports, il calciatore ha parlato dell'esperienza con la nuova squadra ma soprattutto ha voluto parlare del suo momento difficile al momento della "convivenza" col Covid che lo ha obbligato ad un periodo davvero duro.Lallana e il Covid: "Era Come se fossi spazzato via..."caption id="attachment 1110729" align="alignnone" width="793" Adam Lallana (getty images)/caption"È stato piuttosto brutto a essere onesti", ha esordito Lallana. "Sono stato costretto a letto per una settimana, isolandomi da ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Classe 1988, grande esperienza nel calcio inglese con diverse maglie indossate. Su tutte quella del Liverpool, sua squadra per sei anni. Adesso Adamha una missione: portare alla salvezza il Brighton. Intervistato da Sky Sports, il calciatore ha parlato dell'esperienza con la nuova squadra ma soprattutto ha voluto parlare del suo momento difficile al momento della "convivenza" colche lo ha obbligato ad un periodo davvero duro.e il: "Erasevia..."caption id="attachment 1110729" align="alignnone" width="793" Adam(getty images)/caption"È stato piuttosto brutto a essere onesti", ha esordito. "Sono stato costretto aper una settimana, isolandomi da ...

