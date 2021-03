Kilimangiaro Rai 3 | ospiti puntata 21 marzo 2021

(Di domenica 21 marzo 2021) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Raitre, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella ventiduesimadel 21, Camila Raznovich ospita il geologo Mario Tozzi che, per la Giornata mondiale d’acqua del 22, parlerà dei paesaggi “disegnati” dall’acqua. Tra gli altril’alpinista Hervé Barmasse, con le sue storie di avventure ed esplorazioni, il linguista Giuseppe Antonelli e il matematico Piergiorgio Odifreddi che, in occasione del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra il 25e di cui quest’anno ricorre il ...

Advertising

GaiaConforti1 : RT @prolocobasilica: SosteniAMO #Valsinni ?? #Basilicata #orgogliolucano ?? ?ULTIMO GIORNO: VOTA ORA VALSINNI A 'IL BORGO DEI BORGHI'. UNI… - basilicataturis : RT @prolocobasilica: SosteniAMO #Valsinni ?? #Basilicata #orgogliolucano ?? ?ULTIMO GIORNO: VOTA ORA VALSINNI A 'IL BORGO DEI BORGHI'. UNI… - roccofranciosa : RT @prolocobasilica: SosteniAMO #Valsinni ?? #Basilicata #orgogliolucano ?? ?ULTIMO GIORNO: VOTA ORA VALSINNI A 'IL BORGO DEI BORGHI'. UNI… - prolocobasilica : SosteniAMO #Valsinni ?? #Basilicata #orgogliolucano ?? ?ULTIMO GIORNO: VOTA ORA VALSINNI A 'IL BORGO DEI BORGHI'.… - NewAtri : ULTIMO GIORNO per votare il concorso del #BorgodeiBorghi 2021. Per la #Sicilia di #newatri concorre il borgo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Kilimangiaro Rai

RAI - Radiotelevisione Italiana

Il borgo Farnese, uno dei più belli d'Italia, è l'unico borgo abruzzese selezionato dallaper il titolo di Borgo dei Borghi, nell'ambito della trasmissione "Alle falde del". "In ...... rispettivamente tutor sportivo […] Navigazione articoli Finalborgo in gara per il titolo di Borgo più bello d'Italia a '' su3 Coldiretti, 'Esonero dal versamento dei ...Diciannove Comuni in diretta Facebook domenica sera per “La maratona dei borghi” delle Marche. L’iniziativa è a sostegno della candidatura di Grottammare al titolo di “Borgo dei Borghi” dell’ottava ed ...Dopo l’appello di Vittorio Sgarbi, anche il Maestro Enrico Melozzi, a pochi giorni dal successo al Festival di Sanremo, lancia la volata a Campli CAMPLI - ...