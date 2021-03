Juventus-Benevento, Pirlo: “Continuiamo a credere allo Scudetto” (Di domenica 21 marzo 2021) “Dobbiamo continuare a credere allo Scudetto, dobbiamo continuare il nostro percorso, il nostro lavoro, per cercare di essere sempre lì. L’obiettivo non cambia, bisogna cambiare la testa: la maglia è importante e va sempre onorata. C’è stata troppa frenesia”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juventus Andrea Pirlo dopo la sconfitta contro il Benevento per 1-0. Decide un gol di Gaich ma soprattutto un grave errore e assist involontario di Arthur: “Ha commesso un errore non da lui, molto strano. È stato comunque un errore di leggerezza come ne abbiamo fatti tanti. Si vede che non volevamo raggiungere a tutti i costi il risultato“. Una prova incolore, a partire dal reparto offensivo: “Sapevamo di affrontare una squadra che ti costringe a non giocare bene, sono le classiche partite ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) “Dobbiamo continuare a, dobbiamo continuare il nostro percorso, il nostro lavoro, per cercare di essere sempre lì. L’obiettivo non cambia, bisogna cambiare la testa: la maglia è importante e va sempre onorata. C’è stata troppa frenesia”. Queste le dichiarazioni del tecnico dellaAndreadopo la sconfitta contro ilper 1-0. Decide un gol di Gaich ma soprattutto un grave errore e assist involontario di Arthur: “Ha commesso un errore non da lui, molto strano. È stato comunque un errore di leggerezza come ne abbiamo fatti tanti. Si vede che non volevamo raggiungere a tutti i costi il risultato“. Una prova incolore, a partire dal reparto offensivo: “Sapevamo di affrontare una squadra che ti costringe a non giocare bene, sono le classiche partite ...

romeoagresti : Soffermarsi sul rigore non fischiato a #Chiesa contro il Benevento sarebbe davvero semplicistico. La verità è che,… - federicocasotti : Non è che la Juventus non vincerà lo scudetto 'per colpa' dei 5 punti persi contro il Benevento; ma i 5 punti persi… - juventusfc : SI PARTE! KICK-OFF! Forza bianconeri, uniti anche oggi! #FINOALLAFINE! Live ?? - Andrea_Lorenzon : RT @romeoagresti: Soffermarsi sul rigore non fischiato a #Chiesa contro il Benevento sarebbe davvero semplicistico. La verità è che, oggi,… - pingioriroberto : RT @DiMarzio: #Gaich oro di #Benevento: quella rete alla #Juventus e il retroscena di #calciomercato -