"Il cromosoma in più delle persone con sindrome di Down è un valore" (Di domenica 21 marzo 2021) Francesca Bernasconi Nella giornata mondiale della sindrome di Down, Stefania racconta al Giornale.it: "Abbiamo adottato Piergiuseppe quando aveva 7 mesi e mezzo. Ha la sindrome di Down e per noi è un valore aggiunto" "Dovremmo avere tutti quel cromosoma in più, è un valore aggiunto". Stefania ne è certa e sa bene di cosa sta parlando. Perché suo figlio Piergiuseppe, 10 anni a maggio, ha la sindrome di Down. Ma questo non ha impedito a lei e a suo marito di adottare quel bambino che, come racconta al Giornale.it, "ora è a tutti gli effetti nostro figlio". Dopo aver partecipato a uno spot per l'associazione Pro Vita e Famiglia, Piergiuseppe è adesso testimonial della campagna per la giornata mondiale della ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Francesca Bernasconi Nella giornata mondiale delladi, Stefania racconta al Giornale.it: "Abbiamo adottato Piergiuseppe quando aveva 7 mesi e mezzo. Ha ladie per noi è unaggiunto" "Dovremmo avere tutti quelin più, è unaggiunto". Stefania ne è certa e sa bene di cosa sta parlando. Perché suo figlio Piergiuseppe, 10 anni a maggio, ha ladi. Ma questo non ha impedito a lei e a suo marito di adottare quel bambino che, come racconta al Giornale.it, "ora è a tutti gli effetti nostro figlio". Dopo aver partecipato a uno spot per l'associazione Pro Vita e Famiglia, Piergiuseppe è adesso testimonial della campagna per la giornata mondiale della ...

Advertising

AgostinoPastore : @Resenzatrono Già voi siete quelli con il dna europeo con un cromosoma in più però ?????? - sanritadacoscia : RT @sanritadacoscia: Essendo fattori ematici Rh/AB0 governati da 1 solo gene su braccio lungo #cromosoma_9 (9q34), essendo 0+ più resistent… - FCCP_Alfre_TnT : @XIII_DeGea @fc_prive @VPG_Italy @HellasVeronaOP @EsportsRivals1 @ClubItalyCIT @Zz_DaRkZ_10_xX @zthemilion… - MatteoSajina : RT @FrancescoPine: @kevintwii il cromosoma in più ce l’hai te se non riesci ad apprezzare a pieno la bellezza delle ragazze - FrancescoPine : @kevintwii il cromosoma in più ce l’hai te se non riesci ad apprezzare a pieno la bellezza delle ragazze -

Ultime Notizie dalla rete : cromosoma più Giornata mondiale sindrome di Down: cosa c'è da sapere e i rischi legati al Covid ... 7 cose da sapere guarda le foto Perché il 21 marzo La scelta della data 21/3 non è casuale: la sindrome di Down, detta anche Trisomia 21 , è caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più , ...

Giornata mondiale sulla sindrome di Down: "Quel cromosoma in più che genera bellezza" Noi dello Zenith abbiamo la fortuna di avere nel nostro centro tanti ragazzi con un cromosoma in più, che riempiono di gioia l'atmosfera della nostra villa. Angeli senza ali con un cuore grande e un ...

... 7 cose da sapere guarda le foto Perché il 21 marzo La scelta della data 21/3 non è casuale: la sindrome di Down, detta anche Trisomia 21 , è caratterizzata dalla presenza di unin, ...Noi dello Zenith abbiamo la fortuna di avere nel nostro centro tanti ragazzi con unin, che riempiono di gioia l'atmosfera della nostra villa. Angeli senza ali con un cuore grande e un ...