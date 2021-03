I 60 anni di Lothar Matthaus: “L’Inter sarà la mia squadra per sempre” (Di domenica 21 marzo 2021) “So tutto delL’Inter. È la mia squadra, lo sarà per sempre. È una questione affettiva difficile da spiegare. Quando la vedo giocare, dentro di me è un tumulto di emozioni”. Oggi Lothar Matthäus compie 60 anni e L’Inter cita le sue parole nel fargli gli auguri. “I ricordi che lo legano alla nostra storia sono tanti e tutti speciali – si legge sul sito del club – dall’estate del 1988 al 1992 ha indossato la maglia nerazzurra per quattro stagioni indimenticabili nelle quali ha mostrato il suo talento da centrocampista moderno e la sua mentalità vincente”. “Ho sempre giocato per vincere. La nostra era una squadra eccezionale, avevamo cuore e penso sia stato questo il fattore decisivo”. Il debutto il 21 agosto 1988, Parma-Inter 1-2 di Coppa ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) “So tutto del. È la mia, loper. È una questione affettiva difficile da spiegare. Quando la vedo giocare, dentro di me è un tumulto di emozioni”. OggiMatthäus compie 60cita le sue parole nel fargli gli auguri. “I ricordi che lo legano alla nostra storia sono tanti e tutti speciali – si legge sul sito del club – dall’estate del 1988 al 1992 ha indossato la maglia nerazzurra per quattro stagioni indimenticabili nelle quali ha mostrato il suo talento da centrocampista moderno e la sua mentalità vincente”. “Hogiocato per vincere. La nostra era unaeccezionale, avevamo cuore e penso sia stato questo il fattore decisivo”. Il debutto il 21 agosto 1988, Parma-Inter 1-2 di Coppa ...

ForzaInter : RT @Eurosport_IT: Per definirlo, non ci sono parole migliori di quelle di Maradona ????? Lothar Matthäus campie 60 anni ?????? ?? https://t.co… - Eurosport_IT : Per definirlo, non ci sono parole migliori di quelle di Maradona ????? Lothar Matthäus campie 60 anni ?????? ??… - sportface2016 : I 60 anni di Lothar #Matthaus: 'L'#Inter sarà la mia squadra per sempre, è una questione affettiva difficile da spi… - Bianca34874951 : RT @INerazzurro: I muscoli puoi allenarli, il talento puoi affinarlo, la leadership no, o ce l'hai o sei uno come gli altri. Maradona sped… - elsorvegliant : Dopo tanti anni abbiamo ancora bei ricordi di te: auguri di buon compleanno Lothar, guerriero nerazzurro! ???? -