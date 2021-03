Gary Oldman | storia di un attore destinato all’Oscar

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 21 marzo 2021) Unpluripremiato e amato da pubblico e critica per le sue interpretazioni magistrali. Scopriamo ladi, il noto interprete inglese. Chi èLeonard(Londra, 21 marzo 1958) è unbritannico. Cresce in Inghilterra praticamente solo con la madre e le sorelle poichè il padre con problemi di alcolismo li abbandona quandoè ancora un bambino. A quindi anni si unisce al Greenwich Young People’s Theatre e due anni dopo tenta l’ingresso alla Royal Academy of Dramatic Art. Non riesce a ottenere il posto ma decide ugualmente di continuare per questa strada iscrivendosi a un’altra scuola dove si forma. Si distingue immediatamente per le sue enormi capacità e grazie ...