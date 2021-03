Frammento di meteorite illumina i cieli del Sud Italia | “Probabile che sia caduto in Molise”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) Undidi circa un chilogrammo potrebbe essereil 15 marzo sera in, nel paesino di Temennotte di Sant’Agapito (IS). È quanto riferiscono i ricercatori della Rete Prisma, Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera dopo aver analizzato, insieme all’Istituto nazionale di astrofisica, la traiettoria del “bolide” che ha attraversato idell’centromeridionale. “Dall’incrocio dei dati – si legge sul sito della Rete Prisma – risulta che il piccolo corpo celeste è entrato in atmosfera a una quota di circa 80 km e ha proseguito per una lunghezza totale di 61 km percorsi in 5.3 secondi con una inclinazione di 84°, una traiettoria quasi verticale. L’altezza e la velocità finale è risultata rispettivamente di 19,8 km e di soli 2,8 ...