Daydreamer | trame dal 22 al 26 marzo | segreti e proposte

(Di domenica 21 marzo 2021) Nuove puntate settimanadal 22 al 262021, in cui non mancheranno i colpi di scena dopo la gita in barca di Can e Sanem. Yigit proverà di nuovo a sabotare la loro vita? Sanem distrutta e delusa Anticipazionidal 22 al 262021 dove non mancheranno alcuni momenti divertenti e altri che daranno da pensare, soprattutto dopo aver letto i vari spoiler turchi. Abbiamo lasciano Sanem e Can in barca che si stanno godendo una giornata da soli. Nel frattempo - per colpa di Yigit - alla tenuta è arrivata la polizia che ha arrestato Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz mentre cercavano di terminare l'ordinativo delle creme. Ma cosa accade in questa nuova settimana? Can e Sanem sono ancora in barca mentre scappano da tutto e tutti per chiarire i loro sentimenti. La ...